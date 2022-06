Groenewegen sprint naar zege in tweede etappe Ronde van Slovenië

Dylan Groenewegen heeft de tweede etappe van de Ronde van Slovenië gewonnen. De 28-jarige Nederlander van de Australische wielerploeg BikeExchange-Jayco was duidelijk de snelste in de sprint. De Pool Rafal Majka behield de leiderstrui, nadat hij woensdag de eerste etappe had gewonnen.

In de rit over 174 kilometer van Ptuj naar Rogaska Slatina eindigde de Belg Lionel Taminiaux op gepaste afstand van Groenewegen als tweede, voor Pascal Ackermann uit Duitsland. Het peloton had ruim voor de finish de zes vluchters ingerekend.

Groenewegen raakte in het gedrang van de laatste kilometer zijn ploeggenoot Luka Mezgec even kwijt. “We hadden het goed voor elkaar, maar in de laatste bocht raakte ik een beetje ingesloten. Luka moest daarna even inhouden zodat ik zijn wiel weer kon vinden”, vertelde de Amsterdammer, die deze winter overkwam van Jumbo-Visma. “Het was geen perfecte sprint, maar Luka maakte mooi plaats voor me zodat ik de ruimte kreeg om te sprinten.”

Groenewegen boekte zijn vijfde overwinning van het seizoen. De sprinter van de Australische ploeg won twee etappes in de Ronde van Saudi-Arabië, een rit in Hongarije en vorige maand de eendagskoers Veenendaal-Veenendaal.

De Ronde van Slovenië eindigt zondag.