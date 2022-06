Handballer Steins verlengt contract bij Franse kampioen PSG

Handballer Luc Steins heeft zijn contract bij de Franse topclub Paris Saint-Germain met twee jaar verlengd. De 27-jarige Limburger ligt nu tot de zomer van 2026 vast in Parijs. De international van Oranje werd onlangs voor het tweede jaar op rij gekozen tot beste speler van de Franse competitie.

“Ik ben vereerd door het vertrouwen dat de club in me heeft. Ik wil dat vertrouwen zo goed mogelijk terugbetalen met prestaties op het veld en het winnen van prijzen”, zegt Steins, die eind 2020 werd aangetrokken door PSG als vervanger van de destijds geblesseerde aanvoerder Nikola Karabatic. De middenopbouwer speelde al enkele jaren in de Franse competitie.

Steins won afgelopen seizoen met PSG de Franse ‘dubbel’ (landstitel en beker). In de nationale competitie won de ploeg alle dertig competitiewedstrijden.

Steins werd begin dit jaar opgenomen in het sterrenteam van het EK. De Nederlandse handballers bereikten met twee verrassende overwinningen de hoofdronde van het EK en eindigden op de tiende plaats, hoewel ze gedurende het toernooi steeds te maken hadden met coronabesmettingen binnen de selectie.