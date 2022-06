Ook wielrenners DSM en Yates positief op corona in Zwitserland

Het coronavirus heeft niet alleen de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma getroffen in de Ronde van Zwitserland, maar ook Team DSM en Ineos Grenadiers. Bij DSM zijn drie renners positief getest: de Nederlandse sprinter Cees Bol en de Denen Søren Kragh Andersen en Casper Pedersen. Ineos Grenadiers moet verder zonder kopman Adam Yates.

De 29-jarige Brit stond op de tiende plaats in het klassement. Yates heeft volgens zijn ploeg lichte symptomen en een sneltest leverde donderdagochtend een positieve uitslag op.

Jumbo-Visma besloot na overleg met de organisatie van de Ronde van Zwitserland om de hele ploeg terug te trekken, nadat corona was geconstateerd binnen het team. Volgens koersdirecteur Olivier Senn zijn vier renners van de Nederlandse ploeg besmet geraakt. Jumbo-Visma wil niet zeggen om hoeveel besmettingen het gaat en wie het zijn. Jumbo-Visma deed in Zwitserland mee met Robert Gesink, Mike Teunissen, Sam Oomen, Timo Roosen, Pascal Eenkhoorn, de Amerikaan Sepp Kuss en Rohan Dennis uit Australië. Een deel van die ploeg maakt kans op een plek in de Tour-selectie.

Zo’n twee weken voor de start van de Tour de France in Kopenhagen zorgen de coronabesmettingen voor onrust binnen het peloton. “Voor de veiligheid van hun staf en renners en ook voor alle deelnemers en de organisatie hebben we afgesproken dat Jumbo-Visma de wedstrijd verlaat”, aldus Senn, die alle teams daarvan op de hoogte heeft gesteld. “We willen voorkomen dat meer besmettingen ontstaan. Alle maatregelen zijn hier in Zwitserland drie maanden geleden opgeheven, maar corona is er nog steeds. We hebben wekelijks zo’n 15.000 positieve gevallen. We proberen het zo veilig mogelijk te houden, maar 100 procent garantie is er niet. We hopen op een beetje geluk en we doen er verder alles aan.”