Philipsen sprint naar ritwinst in België

De Belg Jasper Philipsen heeft de tweede etappe van de Ronde van België gewonnen. De rit van Beveren naar Knokke-Heist eindigde in een massasprint. Philipsen, van de ploeg Alpecin-Fenix, hield de Nederlander Danny van Poppel en de Deen Mads Pedersen achter zich.

Pedersen, de oud-wereldkampioen van Trek-Segafredo, had woensdag de eerste etappe gewonnen en blijft leider. Vrijdag volgt een individuele tijdrit over 11,8 kilometer in Scherpenheuvel-Zichem. Voor Pedersen is het een mooie repetitie voor de openingsetappe van de Tour de France in Kopenhagen. In zijn vaderland wacht een tijdrit over 13 kilometer. “Het is een mooie test op een vrij technisch parcours”, vertelde de klassementsleider, die zich had gestoord aan collega-renners die soms het fietspad of het trottoir gebruikten. “Het leidt tot gevaarlijke situaties. De UCI heeft daarvoor regels opgesteld maar er wordt nooit gestraft”, aldus Pedersen, die in 2019 in Yorkshire wereldkampioen werd.

Philipsen heeft ook ambities voor de Tour, waar hij als sprinter van Alpecin mikt op ritzeges. De 24-jarige Belg boekte in Knokke-Heist zijn vierde zege van het seizoen na twee ritten in de UAE Tour en één in de Ronde van Turkije.