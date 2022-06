Vlasov neemt leiding in Ronde van Zwitserland

Aleksandr Vlasov is de nieuwe leider in de Ronde van Zwitserland. De Rus van Bora-hansgrohe won donderdag de vijfde etappe, een heuvelrit van Ambri naar Novazzano waarin ook de laatste kilometer licht omhoog liep. De Brit Stephen Williams, als leider aan de rit begonnen, kon niet volgen.

Vlasov won de sprint van een select groepje, voor de Amerikaan Neilson Powless en de Deen Jakob Fuglsang.

Zestien renners verschenen niet meer aan de start vanwege een corona-uitbraak. Jumbo-Visma trok de volledige ploeg terug vanwege een of meer besmettingen. Bij DSM staakten drie renners onder wie sprinter Cees Bol de strijd. Ook de Brit Adam Yates, de kopman van Ineos Grenadiers, bleek positief te hebben getest.

De verrassende leider Williams haakte halverwege voorin af, terwijl de Zwitser Silvan Dillier en de Deen Alexander Kamp ten aanval trokken. Terwijl achter hen met name Ineos het tempo opvoerde, hield Dillier lang stand. Maar in de heuvelzone zo’n 15 kilometer voor de finish was ook zijn poging voorbij.

Bij de derde en laatste beklimming van de Pedrinate kwamen onder anderen de Belg Remco Evenepoel en de Fransman Thibaut Pinot in de problemen. De Brit Thomas Pidcock en de Duitser Maximilian Schachmann bereikten met voorsprong de laatste 5 kilometer, maar ook zij werden bijgehaald.

Fuglsang is de nummer 2 in het klassement op 6 seconden van Vlasov, de Brit Geraint Thomas staat derde op 7 seconden. Vrijdag volgt een zware bergrit met aankomst op een hoogte van ruim 2000 meter. “Een belangrijke dag voor het klassement”, wist ook Vlasov. “Het wordt hard werken voor mij en voor de ploeg.” De 26-jarige Rus won dit jaar al de eindklassementen van de Ronde van Valencia en de Ronde van RomandiĆ«.