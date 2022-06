Amerikaanse turnarts Nassar verliest ook laatste beroep

Het hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Michigan heeft vrijdag het hoger beroep van voormalig turnarts Larry Nassar afgewezen. De voormalig teamarts van de Amerikaanse turnbond werd begin 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 175 jaar vanwege seksueel misbruik van honderden jonge turnsters.

Advocaten van Nassar stellen dat hij in 2018 oneerlijk werd behandeld en een nieuwe hoorzitting verdiende op grond van wraakzuchtige opmerkingen van een rechter. Die noemde hem “een monster” die in de gevangenis “zou verdorren”, zoals de boze heks in The Wizard of Oz. “Ik heb zojuist uw doodvonnis ondertekend”, was een andere uitspraak van rechter Rosemarie Aquilina tijdens het voorlezen van het vonnis in 2018.

Een rechter van het hooggerechtshof van Michigan oordeelde vrijdag dat Aquilina zich, ondanks haar provocerende uitspraken, had gehouden aan de strafbepaling die de aanklagers en de verdediging waren overeengekomen. “We weigeren extra gerechtelijke middelen te besteden en de slachtoffers in deze zaak verder te onderwerpen aan extra trauma”, meldde het gerechtshof in een document van twee pagina’s.