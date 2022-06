Golden State Warriors pakken vierde landstitel in acht jaar

Het Amerikaanse basketbalteam de Golden State Warriors heeft voor de vierde keer in acht jaar tijd de NBA-titel weten te veroveren. De zesde finalewedstrijd tegen de Boston Celtics wonnen de Warriors met 103-90. Daarmee eindigde de finaleserie in 4 gewonnen wedstrijden voor het team uit San Francisco en twee voor de Celtics.

Het is de zevende titel voor de Warriors sinds de competitie in 1946, toen nog Basketball Association of America geheten, begon. De ‘Dubs’, zoals het team door fans ook wel genoemd wordt, wonnen de titel in 1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018 en 2022.