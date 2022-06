Verstappen: regelwijziging gedurende het seizoen teleurstellend

Max Verstappen is niet blij met de FIA. De Nederlandse Formule 1-coureur zei vrijdag in aanloop naar de vrije trainingen voor de Grote Prijs van Canada in Montreal, het niet zo goed te begrijpen dat de autosportbond gedurende het seizoen de regels een beetje aanpast.

“Ik vind het een beetje teleurstellend dat er halverwege het seizoen weer een regelwijziging is”, aldus de 24-jarige Verstappen, die daarmee doelde op het donderdag genomen besluit rond ‘porpoising’, het zogenoemde stuiteren van de nieuwe generatie Formule 1-wagens. Formule 1-coureurs klagen al enige tijd over de neveneffecten van de nieuwe aerodynamische regels. Die zijn bedoeld om via meer neerwaartse druk betere grip te hebben en zo sneller door de bochten te kunnen. Er is daarbij over het hoofd gezien dat de auto’s veel last hebben van ‘porpoising’.

De FIA heeft de teams een technische richtlijn gegeven over de maatregelen die zij op korte termijn wil nemen om het probleem aan te pakken. Zo zal er meer worden gekeken naar de onderkant van de wagens, waar een plank zit die regelmatig over het asfalt schuurt. Uit onderzoek moet blijken wat eraan te doen is. De FIA wil sowieso samen met de teams overleggen.

“Het gaat er niet om dat het ons meer of minder raakt dan andere teams, maar het moet niet zo zijn dat het ene team veel klaagt en dan plotseling de regels eromheen veranderen”, aldus Verstappen. “Ik denk dat er veel teams zijn die echt geweldig werk hebben geleverd om dit soort problemen niet te hebben. Als je de auto daar niet goed voor kunt ontwerpen, dan is dat jouw schuld. Dus ik vind het wel een beetje jammer.”