Atlete Klaver in Parijs in persoonlijk record vijfde op 400 meter

Lieke Klaver is bij de Diamond League-wedstrijd in Parijs in een persoonlijk record als vijfde geĆ«indigd op de 400 meter. De 23-jarige atlete verbeterde haar eigen toptijd naar 50,80 seconden. De zege ging naar Shaunae Miller-Uibo. De regerend olympisch kampioene afkomstig van de Bahama’s won in 50,10.

Klaver had eerder dit jaar bij wedstrijden in het Tsjechische stad Ostrava haar persoonlijk record op 50,90 gebracht. Daarmee had ze ook ruimschoots voldaan aan de limiet voor de WK in Eugene.