Gilbert viert veertigste verjaardag in Tour de France

Philippe Gilbert neemt vanaf 1 juli deel aan de Tour de France. Dat schrijven diverse Belgische media. De 39-jarige renner van Lotto Soudal is bezig aan zijn laatste seizoen als wielerprof. In de elf keer dat hij tot nu toe de Tour reed won de klassiekerspecialist alleen de eerste etappe in 2011. Daardoor kon hij een dag de gele trui dragen.

Gilbert viert tijdens de vierde etappe, op 5 juli, zijn veertigste verjaardag. Hij krijgt in de Tour gezelschap van de Belgen Tim Wellens, Florian Vermeersch en Brent Van Moer, de AustraliĆ«r Caleb Ewan en de Deen Andreas Kron. De namen van de laatste twee renners worden bekendgemaakt na de nationale kampioenschappen volgend weekend. “Ik ben van plan om voor Caleb Ewan te werken, maar ik ben ook gemotiveerd om mezelf te laten zien. Met mijn ervaring kan ik veel betekenen voor het team. Ik kijk uit naar de start in Kopenhagen”, vertelde Gilbert na de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland aan Belgische media.