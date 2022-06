Golfer Besseling presteert ook goed op tweede dag US Open

Golfer Wil Besseling heeft de tweede dag van de US Open afgesloten op 71 slagen, net als een dag eerder 1 boven het baangemiddelde. Daarmee staat de Noord-Hollander na twee ronden op de gedeelde veertigste plaats en komt hij ook in het weekeinde uit op de major waaraan hij voor het eerst mag deelnemen.

De leiding in Brookline, Massachusetts is in handen van twee Amerikanen met een geheel verschillende achtergrond. De een, Collin Morikawa, heeft op zijn 25e al twee majortitels achter zijn naam. De ander, Joel Dahmen, overwoog vorige week nog de kwalificatie voor het door hem als te lastig ervaren toernooi te laten schieten. Hij overwoog zich te focussen op andere PGA-toernooien. Beiden hebben een totaal van 135 slagen, 5 onder par. Besseling, met 142 slagen, deelt zijn veertigste positie onder andere met de vermaarde Amerikaan Jordan Spieth.

Morikawa kwam op de tweede dag tot de beste score, 66 slagen. Dahmen had 68 slagen nodig. Onder anderen de Spaanse titelverdediger Jon Rahm en de Noord-Ier Rory McIlroy delen de derde plaats met 136 slagen.

Besseling miste eerder deze maand net zijn eerste titel op de European Open door in Hamburg als tweede te eindigen.