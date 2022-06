Hockeyers verslaan India na shoot-outs

De hockeyers hebben hun eerste van twee wedstrijden tegen India in de Pro League gewonnen na shoot-outs. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee verspeelde in Rotterdam in de slotseconden van de reguliere speeltijd een 2-1-voorsprong. Uit een strafcorner maakte India gelijk: 2-2

Tijmen Reijenga opende in Rotterdam de score. Hij schoot binnen na een goede voorzet van Derck de Vilder. India kwam langszij via Dilpreet Singh. Koen Bijen zorgde aan het begin van het vierde kwart voor de 2-1. Harmanpreet Singh scoorde in de slotfase uit de derde strafcorner op rij.

In de shoot-outs kwam Oranje op een 3-0-voorsprong door scores van Terrance Pieters, Thijs van Dam en Jonas de Geus. Pirmin Blaak stopte twee Indiase pogingen. Na de treffer van Vivek Prasad bezorgde Bijen Nederland het bonuspunt uit de shoot-outs.

Oranje speelt zondag opnieuw in Rotterdam tegen India.

Nederland houdt wel de leiding in de Pro League met 33 punten uit 13 wedstrijden. Belgiƫ, dat met shoot-outs verloor van Engeland na een 2-2-gelijkspel, heeft 32 punten uit 15 wedstrijden. India is derde met 30 uit 15.