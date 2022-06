Kamminga naar WK-finale op 100 meter schoolslag

Zwemmer Arno Kamminga heeft bij de wereldkampioenschappen langebaanzwemmen in Boedapest de finale op de 100 meter schoolslag van zondag gehaald. De winnaar van het zilver op de Spelen van Tokio zette met 58,89 seconden de snelste tijd in zijn halve finale neer. De Britse olympisch kampioen Adam Peaty ontbreekt in de Hongaarse hoofdstad vanwege een voetblessure.

Kamminga was in zijn halve finale iets langzamer dan in de series, toen hij tot 58,69 kwam. Hij versloeg in zijn halve finale de Brit James Wilby. In de andere halve finale was de Italiaan Nicolò Martinenghi met 58,46 de snelste. Ook de Amerikaan Nic Fink was met 58,55 sneller dan Kamminga. Casper Corbeau werd met 1.00,24 zesde en haalde daarmee de finale niet. Hij werd overall dertiende.

Marrit Steenbergen heeft de finale op de 200 meter wisselslag niet gehaald. Met 2.11,20 was ze langzamer dan de 2.10,60 uit de series. Ze werd zevende in haar halve finale en in totaal tiende.

Nyls Korstanje slaagde er niet in de finale van de 50 meter vlinderslag te halen. Met 23,14 werd hij in de tweede halve finale zesde. In totaal was het eveneens de tiende tijd.

De Australiër Elijah Winnington pakte op de 400 meter vrije slag het eerste WK-goud in Boedapest in 3.41,22. Katie Ledecky pakte het goud op dezelfde afstand bij de vrouwen. Met 3.58,15 bleef de Amerikaanse boven het wereldrecord.