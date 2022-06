Pinot wint zevende etappe in Zwitserland, Higuita pakt leiding

Wielrenner Thibaut Pinot heeft de zevende etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De 32-jarige Fransman van Groupama-FDJ kwam solo boven op Malbun na een rit van 194,6 kilometer met een start in Ambri. De Spanjaard Óscar Rodríguez eindigde als tweede voor de Kazach Alexei Loetsenko.

Sergio Higuita kwam op 1.19 minuut als vierde binnen en nam de leiderstrui over van de Deen Jakob Fuglsang. De Colombiaan van Bora-hansgrohe bleef ook de Brit Geraint Thomas nipt voor, die daarmee tweede blijft in het klassement op 2 seconden. Fuglsang zakte naar de derde plaats op 19 seconden.

De slotetappe van zondag is een individuele tijdrit over 25 kilometer in Vaduz, de hoofdstad van Liechtenstein.