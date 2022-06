Pogacar en Majka heersen in Ronde van Slovenië

Tadej Pogacar en Rafal Majka zijn een klasse apart in de Ronde van Slovenië. Beide renners van UAE Team Emirates konden zaterdag onderling uitmaken wie de vierde rit met aankomst bergop op het skiplateau Velika Planina ging winnen. Dat werd de Pool Majka, die ook al de eerste etappe won. De Sloveen Pogacar, die vrijdag met ritwinst de leiderstrui had overgenomen van Majka, blijft leider.

Op de slotklim, over 7,7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8 procent, gingen Pogacar en Majka er vandoor. De twee beste klimmers van deze ronde namen snel afstand. De Spanjaard Fernando Barceló finishte op 22 seconden als derde.

Zondag volgt de slotetappe, van Vrhnika naar Novo Mesto over licht heuvelachtige wegen.