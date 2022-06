Tennisster Bencic naar finale op gras van Berlijn

De Zwitserse tennisster Belinda Bencic is de eerste finaliste op het WTA-toernooi in het Duitse Berlijn. In haar halve finale versloeg de nummer 8 op de plaatsingslijst zaterdag de Griekse Maria Sakkari in een marathonpartij die meer dan drie uur duurde. De setstanden waren 6-7 (6) 6-4 6-4. Sakkari was als tweede geplaatst op het gras van Berlijn.

In de finale neemt Bencic het op tegen de winnares van de partij tussen de als eerste geplaatste Tunesische Ons Jabeur en de Amerikaanse Cori Gauff.

Bencic won op de Olympische Spelen van Tokio afgelopen zomer goud in het enkelspel en zilver in het dubbelspel. Ze kan zondag haar zevende titel op het WTA-circuit veroveren.