Van de Zandschulp verliest in halve finale tennistoernooi Queen’s

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft de finale van het toernooi van Queen’s niet gehaald. De Nederlander verloor op het gras van Londen in de halve eindstrijd in twee sets van de Italiaan Matteo Berrettini 4-6 3-6.

In de eerste set verloor Van de Zandschulp twee keer zijn service en kreeg hijzelf slechts één break achter zijn naam. In het tweede deel sloeg Berrettini toe, kort nadat het duel wegens regen even was onderbroken.

“Het was een lastige wedstrijd tegen een goede tegenstander”, zei Berrettini in een eerste reactie. “Bovendien is een stop vanwege de regen ook niet echt bevorderlijk. Gelukkig speelde ik vandaag mijn beste duel tot nu toe deze week. Anders was het me niet gelukt om te winnen. Ik ben er heel blij mee.”

Van de Zandschulp haalde eerder dit jaar nog de finale op het graveltoernooi in München, maar gaf daarin op vanwege ademhalingsproblemen. Op het gras van Rosmalen strandde hij vorige week al in de eerste ronde.

Het grastoernooi in Londen is een voorbereidingstoernooi op Wimbledon, dat eind deze maand begint.