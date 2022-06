Verstappen glijdt van de baan af in derde vrije training

Max Verstappen is op de derde vrije training voor de Grote Prijs van Canada in de Formule 1 van de baan afgegleden. Hij liep bij slechte weersomstandigheden ogenschijnlijk geen schade op en zette kort later nog de negende tijd neer in zijn Red Bull. De Nederlandse wereldkampioen ging de risico’s verder zoveel mogelijk uit de weg en kwam niet veel in actie. In eerdere trainingen was hij wel de snelste geweest.

In de door regen geteisterde sessie van zaterdag zette Fernando Alonso de snelste tijd neer. De kwalificatie is later op de dag, vermoedelijk is het weer dan beter.