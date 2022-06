Verstappen ook in tweede training Canada de snelste, Pérez elfde

Max Verstappen was in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Canada opnieuw de snelste. De Red Bull-coureur reed, met een rondetijd van 1.14,127, 8 honderdsten sneller dan Charles Leclerc in zijn Ferrari. Diens teamgenoot Carlos Sainz, in de eerste training nog tweede achter Verstappen, noteerde nu de derde tijd.

Verstappen kwam al vroeg in de training tot de op dat moment snelste rondetijd. Leclerc, die in de eerste training nog vijfde werd, zat nu dichter bij zijn concurrent voor de wereldtitel. Sergio Pérez, teamgenoot van Verstappen en ook kanshebber voor de wereldtitel, kwam slechts tot de elfde tijd.

In de sessie waren weinig incidenten. In de eerste helft was wel even sprake van een zogenoemde virtuele safetycar vanwege een frisdrankblikje op de baan, maar de coureurs konden weer onbelemmerd verder nadat een medewerker onder applaus de baan weer schoon had gemaakt.

Door twee uitvalbeurten van Leclerc in de laatste drie races heeft Verstappen het kampioenschap gekanteld en leidt hij met 34 punten voorsprong. De race zondag op Circuit Gilles-Villeneuve is de negende van dit jaar.

Zaterdag zijn de derde vrije training en de kwalificatie.