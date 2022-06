Verstappen start vanaf poleposition in GP van Canada

Formule 1-coureur Max Verstappen start zondag in de Grote Prijs van Canada in zijn Red Bull vanaf poleposition. De Nederlandse wereldkampioen was zaterdag veruit de snelste in de kwalificatie. Hij bleef de Spanjaarden Fernando Alonso en Carlos Sainz voor.

Door aanhoudende regenval, vooral tijdens de derde vrije training, was het een wat chaotische dag. “Gelukkig werden de omstandigheden in de kwalificatie beter”, zei Verstappen. “Maar over het algemeen zijn we er goed mee omgegaan en hebben we de juiste keuzes gemaakt. Ik ben heel erg blij met deze prestatie en kijk uit naar de race.”

Sergio PĂ©rez, de Mexicaanse ploeggenoot van Verstappen bij Red Bull, knalde in de tweede fase van de kwalificatie in de muur en viel uit. Hij lijkt geen letsel aan het incident te hebben overgehouden.

Wegens gridstraffen start Charles Leclerc, een van de belagers van Verstappen in de strijd om de wereldtitel, zondag vanaf de laatste plek.