Wielrenster Brand wint eerste etappe Ronde van Zwitserland

Lucinda Brand heeft de eerste etappe van de Ronde van Zwitserland op haar naam geschreven. De 32-jarige wielrenster van Trek-Segafredo won de sprint van drie koplopers in de korte rit met start en finish in Vaduz. Brand versloeg medevluchters Clara Koppenburg uit Duitsland en landgenote Pauliena Rooijakkers.

Brand voegde zich bij Koppenburg en Rooijakkers die er al na 13 kilometer vandoor gingen. Het drietal reed een voorsprong van bijna een minuut bij elkaar. Op de finish won Brands ploeggenote, wereldkampioene Elisa Balsamo uit Italiƫ, op 50 seconden achterstand de sprint van het peloton.

Voormalig schaatsster Carlijn Achtereekte maakt haar debuut in het peloton in de Ronde van Zwitserland. De 32-jarige olympisch kampioene op de 3000 meter bij de Spelen van Pyeongchang in 2018 finishte op de 79e plaats in een groot peloton op ruim zes minuten van winnares Brand,

Achtereekte tekende in mei een contract bij de wielerploeg van Jumbo-Visma. De afgelopen vijf jaar schaatste ze voor die ploeg.

De wielrensters rijden zondag een tijdrit van 25,6 kilometer in Vaduz. Daarna volgen nog twee lastige etappes.