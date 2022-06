Bendsneyder eindigt in Moto2 op Sachsenring net buiten punten

Motorcoureur Bo Bendsneyder is in de Grote Prijs van Duitsland in de Moto2 net buiten de punten geƫindigd. De 23-jarige Rotterdammer finishte na een tegenvallende start als zestiende, dat was iets hoger dan zijn startpositie. De Spanjaard Augusto Fernandez won op de Sachsenring zijn tweede race van dit jaar. Zijn landgenoot Pedro Acosta werd op ruime afstand tweede, voor de Brit Sam Lowes.

Zonta van den Goorbergh eindigde als achttiende en belandde daardoor weer buiten de punten. De 16-jarige debutant in de Moto2 is dit seizoen nog puntloos.

De Italiaanse WK-leider Celestino Vietti crashte en zag Ai Ogura en Fernandez dichterbij komen in de stand. Zijn voorsprong op de Japanner is nog 8 punten, op de nummer 3 uit Spanje 12 punten. Bendsneyder blijft steken op 44 punten, goed voor de veertiende plaats.

Volgende week is in Assen de volgende race in het kampioenschap.