Darters verliezen in halve finale landenwedstrijd van Wales

Nederland is op het landentoernooi World Cup of Darts in de halve finale uitgeschakeld door Wales. Eerst verloor in Frankfurt Danny Noppert van Gerwyn Price (4-1) en later Dirk van Duijvenbode van Jonny Clayton (4-2), waardoor een beslissende derde wedstrijd niet meer nodig was. Wales staat in de finale tegen Engeland of Australiƫ.

Price, de nummer 2 van de wereld, had weinig moeite met Noppert. De darter uit Wales kwam 3-0 voor en moest toen nog een leg aan de Nederlander laten, maar maakte het daarna af via dubbel 13.

Van Duijvenbode was de vervanger van Michael van Gerwen. De beste darter van Nederland moest een operatie aan zijn rechterpols ondergaan. Van Duijvenbode ging lang gelijk op met Clayton, maar zag zijn tegenstander bij een 3-2 stand zijn eerste matchdart benutten.

Eerder op zondag had het Nederlandse duo Daryl Gurney en Brendan Dolan uit Noord-Ierland verslagen.