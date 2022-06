Hockeyers Oranje pakken titel Pro League na zege op India

De Nederlandse hockeyers hebben dankzij een nipte 2-1-overwinning op India de titel gepakt in de Pro League. Na veertien van de zestien duels is de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee niet meer te achterhalen door nummer 2 België. Ook in het tweede duel van het weekend in Rotterdam tegen India, dat derde staat, ging het niet makkelijk. In tegenstelling tot zaterdag (2-2) werd nu wel gewonnen in de reguliere speeltijd.

India scoorde al in de 1e minuut, via Abhishek. Uit een strafcorner maakte Jip Janssen ongeveer 5 minuten later al gelijk. Vroeg in het tweede kwart kreeg Harmanpreet Singh via een strafbal een goede kans om India weer op voorsprong te zetten, maar doelman Maurits Visser pakte de inzet.

Uit weer een strafcorner, deze keer een variant, zette Jorrit Croon Oranje op voorsprong. In de tweede wedstrijd van het weekend gaf Nederland die niet meer weg. Zaterdag maakte India in de slotseconden van de reguliere speeltijd gelijk uit een strafcorner. Oranje won toen na shoot-outs.

Oranje haalde uit 14 duels 36 punten, België en India respectievelijk 35 en 30 uit 16 duels.

Doelpuntenmaker Janssen was blij met zijn treffer, de zege op India en de titel in de Pro League. Volgens de 24-jarige international is er veel veranderd sinds de teleurstellend verlopen Olympische Spelen van afgelopen zomer in Tokio, toen Oranje strandde in de kwartfinales. “Het is nu fris en duidelijk en dat brengt ons ver”, aldus Janssen bij Ziggo Sport. “Het is ook een leuke groep, iedereen is goed met elkaar. Dat helpt ook wel. Dit is een eerste stap, maar we zijn er echt nog lang niet.”

Janssen vierde zijn rake inzet uit een strafcorner met een schreeuw, misschien ook deels door zijn betrokkenheid bij de openingstreffer van India. “Fijn dat je het recht kan trekken, ja.” Hij noemde zijn treffer “belangrijk”. Nu gaan hij en de rest van de ploeg eerst genieten en zich dan voorbereiden op de laatste twee wedstrijden in de Pro League, volgend weekend tegen Spanje. “Dat is een volgende kans om verder te groeien.”