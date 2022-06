MotoGP-coureur Quartararo wint en verstevigt leiding WK-stand

De Fransman Fabio Quartararo gaat na zijn overwinning in de Grote Prijs van Duitsland nog steviger aan kop in het WK-klassement van de MotoGP. Zijn directe concurrent Aleix Espargaro eindigde als vierde en zag de Yamaha-coureur daardoor 12 punten verder uitlopen. Johann Zarco, ook uit Frankrijk, en de Australiër Jack Miller eindigden op de Sachsenring net als de regerend wereldkampioen wel op het podium.

De als tweede gestarte Quartararo nam vlak na de start de leiding over van Francesco Bagnaia, de nummer 6 van de WK-stand. De Italiaan van Ducati kon de race door een crash niet uitrijden en profiteerde zo niet van zijn poleposition.

Espargaro was lang op weg om derde te worden, maar Miller passeerde de Spanjaard nog op het einde.

Quartararo gaat nu aan de leiding met 172 punten, Espargaro volgt op 138 punten. Zarco verzamelde er tot nu toe 111. Volgende week is in Assen de volgende race in het kampioenschap.