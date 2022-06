Pogacar bekroont eindoverwinning in Slovenië met tweede ritzege

Tadej Pogacar heeft nog maar eens benadrukt wie de sterkste wielrenner is in de Ronde van Slovenië. De Sloveen van UAE Team Emirates zegevierde in de laatste etappe en won ook het eindklassement voor zijn ploeggenoot Rafal Majka uit Polen.

Pogacar bleef in de afsluitende etappe van Vrhnika naar Novo Mesto op de korte steile klim voor de finish alleen vooraan over met landgenoot Matej Mohoric. In de afdaling kon ook Majka terugkeren. Mohoric ging de sprint in Novo mesto aan, maar werd nipt geklopt door de tweevoudig Tourwinnaar.

Voor Pogacar was het de tweede ritzege in deze Ronde van Slovenië. Majka won twee andere ritten. Dylan Groenewegen was in de tweede etappe de beste in de massasprint.