Sagan mist slotetappe in Ronde van Zwitserland door corona

Peter Sagan moet de slotetappe in de Ronde van Zwitserland zondag aan zich voorbij laten gaan. De Slowaakse renner van TotalEnergies testte positief op het coronavirus.

Sagan, die dinsdag de derde etappe won, is de zoveelste renner die de Ronde van Zwitserland voortijdig verlaat vanwege corona. Jumbo-Visma besloot donderdag de gehele ploeg naar huis te sturen. Bij Team DSM testte onder anderen de Nederlander Cees Bol positief.

“Ik heb geen symptomen en voel me goed, maar ik moet de race staken”, schrijft Sagan op Twitter.

De Colombiaan Sergio Higuita van Bora-hansgrohe begint de afsluitende tijdrit, over 25 kilometer in Vaduz, de hoofdstad van Liechtenstein, als leider in het klassement.