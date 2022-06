Teamgenoot van Verstappen valt vroeg uit in Canada

Voor de Mexicaanse Formule 1-coureur Sergio Pérez heeft de Grote Prijs van Canada slechts negen rondes geduurd. De teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull viel al vroeg uit vanwege een technisch probleem, vermoedelijk met de versnellingsbak in zijn auto. Pérez staat achter Verstappen op de tweede plaats in het WK-klassement.

De 32-jarige Mexicaan won eind vorige maand de GP van Monaco en werd vorige week achter Verstappen tweede in Azerbeidzjan. Pérez klom daardoor naar de tweede plaats in het klassement.

De Mexicaan beleefde een slecht weekeinde in Canada. Hij verloor zaterdag tijdens de kwalificatie, die op een natte baan werd verreden, de controle over zijn auto en gleed de omheining in. Hij moest daardoor vanaf de dertiende plaats starten.

Het uitvallen van Pérez leidde tot een zogeheten virtual safetycar. Verstappen, die aan kop reed, maakte van de gelegenheid gebruik om de pits in te gaan voor nieuwe banden.