Thomas wint Ronde van Zwitserland, zege Evenepoel in tijdrit

Geraint Thomas heeft de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Britse wielrenner van Ineos Grenadiers maakte in de afsluitende tijdrit de achterstand op de Colombiaanse leider Sergio Higuita goed. De tijdrit werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel.

Evenepoel was in de race tegen de klok over 25,6 kilometer in Vaduz, de hoofdstad van Liechtenstein, met 28.26 minuten 3 seconden sneller dan Thomas. Europees kampioen tijdrijden Stefan Küng uit Zwitserland had op het eerste tussenpunt de snelste tijd, maar finishte op 11 seconden van Evenepoel als derde. Dylan van Baarle was op de tiende plaats de beste Nederlander.

Higuita kwam na 29.43 over de finish. De Colombiaan had vooraf maar 2 seconden voorsprong op Thomas in het klassement. Uiteindelijk werd hij in het klassement tweede op 1.12 van Thomas. De Deen Jakob Fuglsang werd derde.

Het is de eerste zege voor Thomas dit seizoen. De wielrenner uit Wales, Tourwinnaar in 2018, won vorig jaar de Ronde van Romandië in Zwitserland. In 2015 eindigde hij als tweede in de Ronde van Zwitserland achter de Sloveen Simon Spilak.