Toussaint en De Waard bij WK zwemmen verder op 100 meter rugslag

Zwemsters Kira Toussaint en Maaike de Waard hebben zich bij de wereldkampioenschappen langebaan in Boedapest geplaatst voor de halve finales op de 100 meter rugslag. Toussaint noteerde zondag in de series met 59,69 seconden de vijfde tijd. De Waard had voor haar race 1.00,46 nodig en ging daarmee als tiende door. Toussaint won in november bij het EK kortebaan in Kazan goud op de 100 meter rugslag.

De Amerikaanse Regan Smith was zondag in de series met 58,31 de snelste zwemmer, voor de Canadese Kylie Masse (58,89) en de Amerikaanse Claire Curzan (59,09).

Tes Schouten plaatste zich op de 100 meter schoolslag eveneens voor de halve finales. De 21-jarige Nederlandse zette in de series met 1.07,18 de veertiende tijd neer. De Chinese Qianting Tang klokte 1.05,99 en bleek daarmee het snelst.

De halve finales op beide afstanden staan zondagavond op het programma.