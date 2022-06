Twee keer goud voor Nederlandse roeisters bij wereldbeker Poznan

De Nederlandse roeisters hebben zondag bij de wereldbekerwedstrijden in Poznan in Polen twee keer goud behaald. Ymkje Clevering en Veronique Meester waren de besten in de klasse twee-zonder-stuurvrouw en Roos de Jong en Laila Youssifou wonnen in de klasse dubbeltwee.

Clevering en Meester deden hun finalerace in een tijd van 7.16,61. Daarmee bleven ze het Amerikaanse team (7.18,82) en het Ierse team (7.26,16) voor. De Jong en Youssifou waren met 6.54,67 aanzienlijk sneller dan de rest. Sanita Puspure en Zoe Hyde uit Ierland eindigden in 6.59,03 als tweede.

Bij de mannen behaalden Nicolas van Sprang en Leonard van Lierop in de klasse twee-zonder-stuurman zilver achter de Amerikanen. Koen Metsemakers en Stefan Broenink wonnen brons in de dubbeltwee. Guus Mollee en Guillaume Krommenhoek finishten als vijfde.