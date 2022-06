Verstappen genoot van gevecht met Sainz in Montreal

Max Verstappen moest er hard voor werken, maar de Nederlander boekte in Canada al zijn zesde overwinning van dit seizoen. De wereldkampioen in de Formule 1 wist de aandringende Carlos Sainz in de laatste vijftien rondes in Montreal achter zich te houden.

“Die laatste rondes waren heel leuk”, zei Verstappen in een eerste reactie. “Gelukkig zijn we heel snel op de rechte stukken, dat helpt enorm. Ik gaf alles wat ik had, Carlos deed hetzelfde. Hij was constant aan het pushen en z’n batterij aan het opladen. Met DRS is dat wat makkelijker. Hij had ook versere banden dan ik. Ik val liever aan dan dat ik moet verdedigen, maar gelukkig pakte het allemaal goed uit.”

Sainz ging zo’n twintig rondes voor het einde van de race naar binnen voor nieuwe banden toen de safetycar de baan op kwam na een crash van Yuki Tsunoda. Op nieuwere banden probeerde de Ferrari-coureur van alles om Verstappen te passeren. Sainz kon op het lange rechte stuk steeds naar Verstappen toe rijden dankzij DRS, het openklappen van de achtervleugel om extra snelheid te genereren, maar het lukte hem niet een echte aanval te doen. “Ik heb van alles geprobeerd om Max voorbij te gaan. Ik gaf alles en ik was heel dicht bij de winst”, zei de Spanjaard, die nog altijd wacht op zijn eerste zege in de Formule 1. “Ik blijf het proberen.”

Verstappen heeft na negen van de 22 races aan kop van het WK-klassement al 46 punten voorsprong op zijn teamgenoot Sergio PĂ©rez en 49 punten op Ferrari-coureur Charles Leclerc. “Het is een lang seizoen, er kunnen nog heel veel dingen gebeuren en misgaan. Maar zo’n voorsprong is altijd positief”, zei Verstappen bij Viaplay. Met de winst in Montreal bezorgde hij vader Jos een mooi vaderdagcadeau. “Het was spannend, ik denk niet dat hij dat heel fijn vond. Maar ik heb m’n best gedaan.”