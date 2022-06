Verstappen kan in GP Canada verder uitlopen op Pérez en Leclerc

Max Verstappen gaat vanaf poleposition bij de Grote Prijs van Canada proberen zijn zesde zege van het seizoen te pakken en zijn voorsprong in het WK te vergroten. De regerend wereldkampioen en leider in het WK krijgt kansen om verder uit te lopen op concurrenten Sergio Pérez en Charles Leclerc.

Pérez reed zijn Red Bull in de muur tijdens het tweede deel van de kwalificatie en start slechts als dertiende. Ferrari vervangt de motor van Leclerc waardoor de Monegask in Montreal achteraan start vanwege gridstraffen. Verstappen heeft 21 punten voorsprong op zijn Mexicaanse ploeggenoot en 34 op de Ferrari-coureur.

Verstappen heeft op de eerste startrij gezelschap van voormalig wereldkampioen Fernando Alonso in de Alpine. Carlos Sainz staat op de tweede startrij met Mercedes-coureur Lewis Hamilton.

De Grote Prijs van Canada start om 20.00 uur (Nederlands tijd). Hoewel de kwalificatie op het circuit Gilles Villeneuve grotendeels in de regen werd verreden, is de verwachting dat het tijdens de race droog is.