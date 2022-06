Verstappen: we bleven kalm en maakten de juiste beslissingen

Max Verstappen kijkt met een voldaan gevoel terug op de kwalificatierace voor de Grote Prijs van Canada. De Nederlander zette in zijn Red Bull van begin tot eind de snelste rondetijden neer.

“Het waren verraderlijke omstandigheden”, aldus Verstappen, die de kwalificatie in de regen begon en het daarna droog zag worden. “We zijn kalm gebleven, hebben geen fouten gemaakt en maakten de juiste beslissingen in het laatste gedeelte van de kwalificatie. Ik ben er superblij mee dat ik hier op poleposition sta, maar ik mag niet verwachten dat ik zondag zomaar naar de zege rijd. Ik denk dat het dicht bij elkaar zal zitten met Ferrari, want ik moet rekening houden met Carlos Sainz die vlak achter me staat.”

Sainz zette de derde tijd neer en begint samen met de Brit Lewis Hamilton vanaf de tweede startrij. De Spanjaard Fernando Alonso, landgenoot van Sainz, noteerde de tweede tijd. Sergio PĂ©rez, de Mexicaanse ploeggenoot van Verstappen bij Red Bull, knalde in de tweede fase van de kwalificatie in de muur en viel uit. Wegens gridstraffen start Charles Leclerc, een van de belagers van Verstappen in de strijd om de wereldtitel, zondag vanaf de laatste plek.