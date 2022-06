Verstappen wint ook in Canada en loopt verder uit in WK

Max Verstappen heeft opnieuw een overwinning geboekt in de Formule 1. De Nederlandse coureur won voor het eerst in zijn carrière de Grote Prijs van Canada in Montreal en verstevigde daardoor zijn leidende positie in het WK-klassement. Na negen grands prix heeft Verstappen al 46 punten voorsprong op zijn eerste achtervolger, teamgenoot Sergio Pérez die vroeg uitviel in Canada.

De kopman van Red Bull, van poleposition gestart, wist in de laatste vijftien rondes de aandringende Spanjaard Carlos Sainz van Ferrari achter zich te houden. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) eindigde als derde.

Verstappen boekte al zijn zesde overwinning in negen races dit seizoen. Vorige week zegevierde hij ook in Azerbeidzjan. De volgende GP is op 3 juli in Groot-Brittannië.

Verstappen kwam goed weg bij de start en bouwde al snel een aardige voorsprong op. Voor Pérez was de race al na amper tien rondes voorbij. De Mexicaan, die zaterdag tijdens de kwalificatie van de baan was geschoten en vanaf de dertiende plek moest starten, kreeg te maken met een technisch probleem aan zijn Red Bull. Het leidde tot een zogeheten virtual safetycar, waarvan Verstappen direct gebruikmaakte door de pits in te gaan voor nieuwe banden.

De Nederlander viel even terug naar de derde plaats, maar reed zo’n tien rondes later weer aan kop toen ook Sainz naar binnen was gegaan. Verstappen kreeg echter al snel te maken met problemen met zijn banden. Hij klaagde geregeld via de boordradio over een gebrek aan grip. Na 43 rondes kwam Verstappen opnieuw naar binnen voor nieuwe banden, kort nadat Charles Leclerc pas zijn eerste stop had gemaakt. De Ferrari-coureur moest vanaf de laatste rij starten, maar had zich opgewerkt naar voren.

Toen de Japanner Yuki Tsunoda (AlphaTauri) met nog zo’n twintig rondes te gaan bij het uitrijden van de pitsstraat de vangrails in schoot, kwam de safetycar de baan op. Sainz maakte daar dankbaar gebruik van door direct van banden te wisselen. De Spanjaard kwam weliswaar achter Verstappen terug de baan op, maar hij kon achter de safetycar wel aansluiten achter de Red Bull.

Op nieuwere banden probeerde Sainz van alles om Verstappen te passeren nadat de race weer was vrijgegeven. De Spanjaard kwam dankzij de DRS (het openklappen van de achtervleugel om zo extra snelheid te creëren) op het rechte stuk steeds tot op enkele meters van de Red Bull, maar het lukte hem maar niet om een aanval in te zetten. Verstappen kon zo in zijn honderdvijftigste race in de Formule 1 weer een overwinning vieren.