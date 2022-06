Wielrenster Brand raakt leiding in Ronde van Zwitserland kwijt

Lucinda Brand is niet langer de leider in de Ronde van Zwitserland. De Nederlandse wielrenster van Trek-Segafredo eindigde in de tweede etappe, een tijdrit over 25,6 kilometer in Vaduz, als vierde.

Brand was 1 minuut en 6 seconden langzamer dan de Amerikaanse winnares Kristen Faulkner, die op het podium werd vergezeld door de Nieuw-Zeelandse wielrenster Georgia Williams en de Australische Georgia Baker. Faulkner heeft nu de koppositie in het klassement met 4 seconden voorsprong op Brand en 14 tellen op Williams.

De 32-jarige Brand had zaterdag de openingsetappe op haar naam geschreven.

De Ronde van Zwitserland voor vrouwen duurt tot en met dinsdag.