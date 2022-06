WK-zilver voor Kamminga op 100 meter schoolslag

Zwemmer Arno Kamminga heeft in Boedapest net naast de wereldtitel op de 100 meter schoolslag gegrepen. De 26-jarige Katwijker tikte in de finale als tweede aan, achter Nicolò Martinenghi. De Italiaan volgt de afwezige Brit Adam Peaty op als wereldkampioen.

Martinenghi pakte het goud in 58,26, Kamminga tikte als tweede aan in 58,62. De Katwijkse schoolslagspecialist veroverde vorig jaar bij de Olympische Spelen van Tokio zilver op zowel de 100 als 200 meter.

Kamminga hoopte na Marcel Wouda in 1998 als tweede Nederlandse zwemmer wereldkampioen te worden op de langebaan, maar hij moest in zijn eerste WK-finale in het 50 meterbad genoegen nemen met de tweede plaats.