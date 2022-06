Zalatoris en Fitzpatrick beginnen als leiders aan slotdag US Open

Golfers Will Zalatoris en Matthew Fitzpatrick beginnen de laatste dag van de US Open als leiders in de tussenstand. De 25-jarige Amerikaan en 27-jarige Engelsman gingen op de derde dag het beste om met de moeilijke omstandigheden in Brookline. Zalatoris en Fitzpatrick, die allebei nog wachten op hun eerste grote eindzege, staan op 207 slagen.

Titelverdediger Jon Rahm uit Spanje heeft 208 slagen en ook Scottie Scheffler, de Amerikaanse nummer 1 van de wereld, en de Noord-Ier Rory McIlroy doen met 209 slagen nog goed mee voor de eindzege.

“Elke keer dat ik een fout maakte, kon ik die herstellen of kort daarna iets geweldigs doen”, verklaarde Zalatoris zijn leidende positie. Veel golfers hadden moeite met de stevige wind.

De Nederlander Wil Besseling zakte na zijn derde ronde weg. De 36-jarige Noord-Hollander had 77 slagen nodig, zeven boven het baangemiddelde. Daarmee kwam hij op een totaal van negen slagen boven het baangemiddelde en zakte hij naar een gedeelde 58e plaats.

Besseling doet voor het eerst mee aan de major in Brookline in de staat Massachusetts. Hij ging op de eerste dag rond in 71 slagen, één boven het baangemiddelde en herhaalde dat een dag later. Daardoor ging hij met een gedeelde 40e plaats door naar het weekend.

In de derde ronde begon Besseling met twee bogeys en noteerde er kort daarna nog twee. Op de tiende hole sloeg hij een double bogey en op hole 12 nog een bogey. Het lukte de golfer niet birdies te slaan.

Besseling miste anderhalve week geleden net zijn eerste titel op de European Open door in Hamburg als tweede te eindigen. In de Duitse stad verzekerde hij zich wel van deelname aan de US Open.