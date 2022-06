Zwemster Toussaint bij WK als vierde naar finale 100 rug

Zwemster Kira Toussaint heeft bij de WK langebaan in Boedapest overtuigend de finale bereikt van de 100 meter rugslag. De 28-jarige Toussaint klokte in de halve finales met 59,16 seconden de vierde tijd. Maaike de Waard eindigde met 1.00,15 als negende en liep daardoor net de finale mis.

De Amerikaanse Regan Smith plaatste zich als eerste voor de finale van maandagavond in 57,65, voor de Canadese titelverdedigster Kylie Masse (58,57). Toussaint veroverde in november vorig jaar bij de EK kortebaan in Kazan goud op de 50, 100 en 200 meter rugslag. Ze haalde op de Olympische Spelen van Tokio ook de finale van de 100 rug en eindigde daarin als zevende. Bij de vorige WK langebaan, drie jaar geleden in Zuid-Korea, ontbrak ze in de finale van de 100 meter. Toussaint zwom toen wel de finale van de 50 meter rugslag.

Tes Schouten bleef steken in de halve finales van de 100 meter schoolslag. De 21-jarige Schouten eindigde in het veld van zestien zwemsters als vijftiende met een tijd van 1.07,20.