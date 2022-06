Italiaanse zwemmer Ceccon wint 100 meter rugslag in wereldrecord

Thomas Ceccon is in stijl naar de wereldtitel op de 100 meter rugslag gezwommen. De Italiaan zegevierde in een wereldrecord (51,60). Hij verwees de Amerikanen Ryan Murphy (51,97) en Hunter Armstrong (51,98) naar het zilver en brons in Boedapest.

Murphy had tot maandag het wereldrecord op zijn naam staan. Hij tikte zes jaar geleden op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro aan na 51,85 seconden. Ceccon vierde zijn tweede medaille van dit WK, na een bronzen plak met zijn landenploeg op de 4×100 meter vrije slag.

Katie Ledecky veroverde met veel machtsvertoon de wereldtitel op de 1500 meter vrije slag (15.30,15). De Amerikaanse was ruim 14 seconden sneller dan haar landgenote Katie Grimes (15.44,89). Lani Pallister uit Australiƫ eindigde als derde (15.48,96).

David Popovici is de nieuwe wereldkampioen op de 200 meter vrije slag. De 17-jarige Roemeen tikte aan na 1.43,21 seconden. Sun-woo Hwang uit Zuid-Korea pakte het zilver (1.44,47). De Brit Tom Dean zwom naar brons (1.44,98).