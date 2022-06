Tennisser De Jong strandt in eerste kwalificatieronde Wimbledon

Tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd om de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor Wimbledon te bereiken. De 22-jarige De Jong, de nummer 216 van de wereld, verloor in de eerste ronde in Roehampton van de 34-jarige Ilija Martsjenko uit Oekraïne. Het werd 7-5 0-6 en 6-4 voor Martsjenko, die de 275e plek op de wereldranglijst bezet.

In de tweede kwalificatieronde treft Martsjenko de winnaar van de wedstrijd tussen Jason Jung uit Taiwan en de Oostenrijker Filip Misolic. Om het hoofdtoernooi te bereiken moeten drie wedstrijden worden gewonnen.

Later vandaag komen Jelle Sels en Gijs Brouwer nog in actie tijdens de eerste kwalificatieronde voor Wimbledon. Sels begint tegen Yannick Hanfmann uit Duitsland, Brouwer treft de Australiër Max Purcell.

Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven zijn al zeker van deelname aan het derde grandslamtoernooi van het jaar. Van de Zandschulp en Griekspoor zijn op basis van hun plek op de wereldranglijst automatisch toegelaten. Van Rijthoven kreeg een wildcard nadat hij het grastoernooi van Rosmalen op zijn naam schreef.

Het hoofdtoernooi van Wimbledon begint op maandag 27 juni.