Tennisser Tallon Griekspoor heeft op het grastoernooi van Mallorca de volgende ronde bereikt. De Nederlander versloeg de geroutineerde Spanjaard Feliciano Lopez in twee sets, 7-6 (3) 7-6 (3).

In de partij was vrijwel geen sprake van krachtsverschil. Het duel ging nagenoeg gelijk op. In de beide tiebreaks wist Griekspoor echter steeds het verschil te maken.

Griekspoor is geplaatst voor Wimbledon, dat binnenkort begint.