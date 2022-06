Tennisser Van de Zandschulp nu 26e op wereldranglijst

Tennisser Botic van de Zandschulp is drie plaatsen gestegen op de wereldranglijst. Door het bereiken van de halve finales op het grastoernooi van Queen’s in Londen klom hij naar de 26e plaats. Niet eerder stond Van de Zandschulp zo hoog. Hij begon dit jaar als nummer 57 van de wereld.

Tallon Griekspoor klom van de 61e naar de 53e plaats op de ATP-ranking. Hij dankte die progressie aan het bereiken van de tweede ronde op het grastoernooi van Halle. Tim van Rijthoven, ruim een week geleden winnaar in Rosmalen, steeg zonder zelf in actie te komen een plaatsje. Hij is nu de nummer 105 van de wereld.

Van Rijthoven mag dankzij een wildcard over een week deelnemen aan het hoofdtoernooi op Wimbledon. Van de Zandschulp en Griekspoor waren op basis van hun ranking al lang zeker van deelname aan het derde grandslamtoernooi van dit jaar. In de top van de ranglijst veranderde er niets. De Rus Daniil Medvedev is de nummer 1 van de wereld.

Bij de vrouwen blijft de Poolse Iga Swiatek de aanvoerster van de ranglijst. De Estse Anett Kontaveit staat tweede. De Tunesische Ons Jabeur klom een plaats en is nu de nummer 3 van de wereld.