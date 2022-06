Wielrenner Valgren mist Tour de France na valpartij

Wielrenner Michael Valgren kan niet deelnemen aan de Tour de France. De Deen heeft zondag zijn bekken gebroken bij een valpartij in de Route d’Occitanie. “Het was mijn eigen schuld”, zei de coureur van EF Education-EasyPost over zijn val. “Ik wilde me graag laten zien met het oog op de Tour. Ik ging over mijn limiet in een afdaling.”

Valgren won in 2018 de Amstel Gold Race en pakte vorig jaar brons op het WK op de weg. Hij keek uit naar de Ronde van Frankrijk die op 1 juli voor het eerst in zijn geboorteland Denemarken van start gaat.