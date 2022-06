Dumoulin mikt op mooi eindpunt in Australië

Het hoofddoel is later dit jaar maar graag had Tom Dumoulin bij zijn laatste optreden op een Nederlands kampioenschap tijdrijden voor de vijfde keer de titel gepakt. Maar Bauke Mollema troefde hem woensdag in Emmen verrassend af. “Er komen nog een paar mooie wedstrijden aan”, keek de Limburger van Jumbo-Visma dan maar vooruit. Dit najaar stopt Dumoulin definitief met wielrennen.

Het WK in het Australische Wollongong ziet Dumoulin (31) als een mooie afsluiting. “Ik reed mijn eerste WK als belofte ook in Australië. Ik bewaar er mooie herinneringen aan”, vertelde hij na een enigszins tegenvallend optreden. “Ik ben nog wel gewoon tweede, hè”, sprak hij met een lachje. Maar de rugblessure, waardoor hij in de Giro d’Italia vroegtijdig moest afstappen had een goede voorbereiding in de weg gestaan. “Ik had gehoopt met twee weken rust goed te kunnen herstellen en hoopte hier op meer. Maar je boet meteen in aan niveau als je niet voluit kunt trainen. Je houdt jezelf in feite voor de gek.”

Het plan was richting WK de Ronde van Polen en de Benelux Tour te rijden. Nu die laatste wedstrijd niet doorgaat, wordt er gezocht naar een ander plan. De tijdrit op het EK in München is ook nog een optie. “Maar het kan ook zijn dat ik in die periode me op hoogte ga voorbereiden op het WK.”

Vaak realiseert hij zich dat hij bezig is aan zijn laatste maanden als wielerprof. “Me opladen is geen probleem. Ook vandaag was ik gefocust. Ik heb aangekondigd dat ik stop maar wil mijn loopbaan wel mooi afsluiten. Ik heb de teugels nog niet laten vieren.”