Hockeysters winnen opnieuw van China

De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League voor de tweede keer in korte tijd China verslagen. Deze keer werd het overtuigend 6-0. Dinsdag had Oranje met 2-1 gewonnen van China.

Maria Verschoor opende deze keer de score voor Nederland na voorbereidend werk van Felice Albers. Korte tijd later zorgde Albers voor de 2-0, opnieuw nadat ze een aanval van de tegenstander had onderbroken.

Door Frédérique Matla liep de formatie van bondscoach Jamilon Mülders verder uit. Na de hervatting maakte Nederland het verschil nog groter. Matla scoorde nog twee keer, ook Lidewij Welten was doeltreffend.

Eva de Goede, hersteld van een zware knieblessure, maakte haar rentree in Oranje. Ze speelde, volgens afspraak, niet al te lang mee. “Het is goed gegaan”, zei ze bij Ziggo Sport. “Ik denk dat ik morgen wel wakker ga worden met een beetje een stijve knie, maar daar ben ik op voorbereid. Ik ben de wedstrijd verder goed doorgekomen en heb ervan genoten dat ik weer op het veld stond.”

Argentinië was al zeker van de eindzege in het toernooi, Nederland eindigt als tweede. Begin volgende maand gaat voor de Nederlandse hockeysters het wereldkampioenschap van start.