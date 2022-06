Laver Cup in 2023 in Vancouver, editie 2024 in Berlijn

Het tennistoernooi om de Laver Cup is in 2023 in het Canadese Vancouver. De editie van 2024 zal in de Duitse hoofdstad Berlijn worden georganiseerd. Dat heeft de organisatie van het toernooi woensdag bekendgemaakt.

Het toernooi tussen de topspelers van Europa en die van de rest van de wereld is in 2023 van 22 tot en met 24 september en in 2024 van 20 tot en met 22 september.

Dit jaar staat het toernooi tussen 23 en 25 september op het programma in Londen. Onder anderen tennisiconen Roger Federer en Rafael Nadal plannen om dit jaar opnieuw deel te nemen namens Team Europa.

De Rod Laver Cup werd tot nu toe vier keer georganiseerd en alle edities werden gewonnen door het Europese team. In 2017 was de eerste editie van het toernooi in Praag.