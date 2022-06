Mollema klopt Dumoulin op NK tijdrijden

Bauke Mollema heeft woensdag in Emmen de Nederlandse titel tijdrijden veroverd. De renner van Trek-Segafredo was over 29,4 kilometer verrassend sneller dan Tom Dumoulin. Het verschil bedroeg ruim een halve minuut. Het brons was voor Daan Hoole.

Het was voor de 35-jarige Mollema de eerste keer dat hij deelnam aan het NK tijdrijden. Dumoulin slaagde er niet in zijn vijfde nationale titel te veroveren. Die zal er ook niet komen want de Limburger van Jumbo-Visma beëindigt aan het einde van dit jaar zijn loopbaan.

Dumoulin had een moeizame start en begon mopperend aan zijn eerste wedstrijdkilometers sinds hij wegens rugklachten afstapte in de Giro d’Italia. “Die man had me niet goed vast, ik dreigde om te vallen en moest met mijn voet naar de grond.” De 31 seconden die hij tekort kwam op Mollema waren er niet mee verklaard. “Nee, zeker niet. Ik was gewoon niet goed genoeg.”

Mollema was ondertussen van de verbazing aan het bekomen dat hij volgende week, wanneer de Tour de France in Kopenhagen van start gaat met een tijdrit, in het rood-wit-blauw mag rijden. “Dat is wel een kick, ja. Ik heb nooit eerder in een kampioenstrui gereden.”

Om eens een keer werk te maken van het NK tijdrijden had hij in samenspraak met zijn team al in het voorjaar bedacht. “Tijdritten liepen nooit geweldig, zeker op het vlakke kwam ik niet in de buurt van specialisten als Tom of Jos van Emden. Maar de laatste jaren ging het wel steeds beter. Toen dacht ik: laat ik het eens proberen.”

Spijt dat hij zich niet eerder had toegelegd op de tijdritfiets had hij niet. “Want ik denk niet dat ik eerder kans had gemaakt. Vandaag was echt een superdag. Alles klopte: het materiaal, mijn positie op de fiets. Maar dat dit mogelijk was had ik nooit verwacht. Ik hoopte stiekem op een medaille.”

Mollema won slechts één keer eerder een tijdrit in zijn loopbaan, in de Ronde van Alberta in 2016. “Op een gewone fiets, tijdritfietsen waren daar verboden.” Dumoulin, de specialist, vertelde ondertussen dat hij nog een keer had willen ‘uitpakken’ op een NK. “Qua afzien is dat gelukt, qua resultaat niet.”