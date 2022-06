Waterpolosters verliezen in groepsfase WK van Verenigde Staten

De Nederlandse waterpolosters hebben hun tweede groepswedstrijd op de wereldkampioenschappen in Hongarije verloren. De Verenigde Staten, de regerend wereld- en olympisch kampioen, was met 11-7 (3-2 3-1 3-2 2-2) te sterk.

Oranje had de eerste wedstrijd in de groepsfase met 29-6 gewonnen van Argentiniƫ. De ploeg van de Griekse bondscoach Evangelos Doudesis speelt nog tegen Zuid-Afrika in de groep.

Alleen de poulewinnaar plaatst zich voor de kwartfinales. De nummer 2 en 3 van de groep strijden verder in een tussenronde. Nederland kan zich na de nederlaag tegen de VS gaan opmaken voor die tussenronde.