Australiër O’Connor kopman AG2R in Tour de France

Wielerploeg AG2R start volgende week met Ben O’Connor als kopman in de Tour de France. De 26-jarige Australiër eindigde vorig jaar als vierde en krijgt onder meer gezelschap van de Luxemburger Bob Jungels. De Belg Greg Van Avermaet werd niet geselecteerd voor de Tour.

Van Avermaet (37) was sinds 2014 onafgebroken aanwezig in de Tour de France en is tweevoudig ritwinnaar. Twee landgenoten van hem werden wel opgenomen in de ploeg die volgende week vrijdag in Kopenhagen aan het vertrek staat. Dat zijn Stan Dewulf en Oliver Naesen.

De ploeg bestaat verder uit de Fransen Geoffrey Bouchard, Mikaël Cherel, Benoît Cosnefroy en Aurélien Paret-Peintre.